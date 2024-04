"Accademia senza regole". La Cgil chiede Baudinelli

Si vota per eleggere il nuovo direttore dell’Accademia. Di ieri la pubblicazione del nuovo bando: si vota il 23 e 24 maggio, e in caso di ballottaggio si torna alle urne il 30 e 31 maggio. Una decisione, quella di rifare da capo le elezioni, che ha mandato su tutte le furie la Flc Cgil, la Federazione della conoscenza di Massa Carrara, che minaccia vie legali se non sarà nominato al più presto il professor Marco Baudinelli. Come noto l’ex docente ha fatto ricorso al Tar per ricoprire l’incarico di direttore, ma ha perso le elezioni di questo martedì per soli 4 voti, che non gli hanno consentito di raggiungere il quorum. "Abbiamo avuto la sentenza del Tar che destituiva la Papucci e chiedeva alla commissione elettorale di proclamare Baudinelli, ma al presidente Passa non è bastato e ha fatto ricorso al Consiglio di Stato – scrivono dal sindacato –. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Tar e ci aspettavamo la proclamazione di Baudinelli, ma a Passa ha insistito per un ballottaggio in nome della democrazia. Il risultato del ballottaggio è di 24 voti a Baudinelli e zero a Rocca. Abbiamo saputo che ad urne aperte Passa ha scritto nuovamente all’Avvocatura dello Stato, chiedendo se può annullare il ballottaggio e indire nuove elezioni, in caso di scarsa partecipazione al voto".

"L’Accademia di Carrara non può essere ostaggio di un gruppo di potere evidentemente allergico ad ogni tipo di regola e di giudizio – proseguono dalla Flc Cgil –, e il suo presidente deve ricordarsi che il suo compito è fare gli interessi di una storica istituzione prestigiosa e vitale per il nostro territorio, e non di qualche amico. Sotto la sua presidenza il cda è rimasto monco, il consiglio accademico non è stato rinnovato per un bel pezzo e sono scappati diversi direttori amministrativi. Adesso è protagonista di una resistenza all’inevitabile proclamazione di Baudinelli che sta facendo perdere un sacco di tempo e di energie all’Accademia. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, che non ci sarà azione legale possibile che non intenteremo, se si sceglierà ancora la strada di non inviare al Ministero la comunicazione dell’esito delle elezioni, con la richiesta di convalida dell’elezione di Baudinelli concludono dal sindacato –. Un giudice a Berlino l’abbiamo già trovato, e troveremo tutti quelli che serviranno".