"A piccoli passi". Ripartono i laboratori

Ripartono i laboratori della creatività a cura dell’associazione "A piccoli passi". In concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, la presidente Sabina Pietrini annuncia la ripartenza di un nuovo ciclo laboratoriale alla biblioteca naturale "Albino Fontana" al castello Malaspina di Terrarossa messo a disposizione dal Comune di Licciana Nardi.

Due ore pomeridiane, dalle 16 alle 18, di attività rivolte ai minori in età scolare del comprensorio: si tratta di laboratori di arti e mestieri che da nove anni la presidente Pietrini propone con edizioni tematiche sempre nuove.

"Quest’anno affronteremo la tematica del cibo e relative criticità - spiega la Pietrini - dallo spreco ai disturbi alimentari nei più giovani".

I piccoli autori saranno accompagnati nel disegno libero ed anche coinvolti in momenti di lettura ad alta voce incentrate sul tema alimentare per favorire spunti di riflessione. Anche per questa edizione, l’associazione si avvarrà del contributo e della collaborazione artistica di Cristina Balsotti, già impegnata nell’organizzazione di uno spazio espositivo culturale a Sarzana. Gli incontri per il mese in corso proseguono nelle giornate di oggi e del 25 settembre per continuare nei mesi di ottobre e novembre.

La missione è sempre la stessa: "Creare momenti di socializzazione e convivialità per trascorrere il tempo in maniera sana e trasmettendo il valore della condivisione" riferisce la Pietrini.

Come da copione, è previsto un appuntamento finale di restituzione dei lavori: "Una mostra delle opere dei giovani artisti".

Michela Carlotti