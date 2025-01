A fuoco mezzo dell’Asmiu per un petardo

Mentre sui social prosegue il dibattito sulla raccolta dei rifiuti porta a porta, che nel periodo natalizio secondo alcuni "non ha funzionato a dovere", nonostante l’avviso di modifica del calendario di raccolta, viene alla luce un episodio accaduto il primo giorno dell’anno, quando un mezzo dell’Azienda speciale municipalizzata d’igiene urbana di Massa con a bordo due operatrici, ha preso fuoco. Tutto è bene quel che finisce bene e oggi a raccontare quanto è successo, incluso un momento esilarante che una volta rientrato sia il personale che il mezzo ha fatto sorridere chi ha assistito all’episodio, sono stati alcuni testimoni. "Dopo aver riposto la carta che avevano appena raccolto nel cassone del mezzo dell’Asmiu – spiega chi era in automobile poco distante da loro – le due operatrici, una alla guida e l’altra a fianco, sono ripartite senza accorgersi che tra i rifiuti si era accesa una fiammella". Probabilmente a innescarla sarebbe stato un petardo inesploso del Capodanno, festeggiato poche ore prima. Fatto sta automobilisti e passanti alla vista del fuoco hanno tentato di segnalare ciò che stava accadendo mimando con le mani il principio d’incendio ma come risposta "scambiandolo per un saluto, o più probabilmente per un augurio di buon anno – racconta un testimone – le due operatrici hanno risposto ricambiando educatamente e proseguendo per la loro strada". Quella che le ha condotte sane e salve alla sede dell’Asmiu, dove hanno festeggiato il nuovo anno dopo un ultimo fuoco d’artificio inaspettato, mentre il mezzo danneggiato, è lì parcheggiato.

Stefano Guidoni