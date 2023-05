118: replica l’Asl "Nessuna manovra in atto"

Secca replica dell’Asl alle affermazioni di Jacopo Ferri e Filippo Bellesi sul 118 ad Aulla. In una nota si legge che "la riorganizzazione dell’emergenza territoriale, prevista dalla delibera regionale del 2022, deve passare attraverso il confronto tra portatori d’interesse tra i quali figurano le Conferenze dei sindaci. Allo stato attuale nessuna ipotesi di riorganizzazione è stata presentata ai sindaci lunigianesi e si concorda sulla necessità di iniziare quanto prima il confronto. Riguardo la presunta “subdola manovra” con cui l’Asl starebbe mettendo in atto la riorganizzazione, lasciando scoperti i turni medici sulle postazioni delle ambulanze medicalizzate di Aulla e Fosdinovo, una precisazione: oltre a non essere in atto alcuna manovra, le assenze sono da annoverare alla mancanza di medici per l’emergenza-urgenza che affligge la Toscana e tutta l’Italia. Il fatto che siano interessate l’ambulanza medicalizzata di Aulla e quella di Fosdinovo è solo perchè, nell’organizzazione dell’emergenza, sono i 2 mezzi che meglio possono essere vicariati, per garantire la sicurezza del sistema. Molte assenze di maggio sono state coperte ricorrendo ad attività aggiuntiva e straordinaria dei medici".