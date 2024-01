Carrara, giro di vite dei carabinieri contro i furti nelle case. Il fenomeno dei ladri in trasferta

Carrara (Massa Carrara), 6 gennaio 2023 – Furti nelle abitazioni, giro di vite dei carabinieri di Carrara. Sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio per contrastare i furti, l'abuso di alcool e il consumo di droghe.

"L'obiettivo prioritario – spiega un comunicato dell'Arma – è stato quello di garantire un servizio di alta visibilità attraverso una maggiore presenza di pattuglie in giro per la città, con lo scopo di allontanare i malintenzionati e allo stesso tempo rassicurare i cittadini nel delicato periodo delle festività, che ha richiamato nella zona apuana anche molti forestieri. Sul fronte della lotta ai furti i carabinieri di Carrara sono stati particolarmente impegnati, dopo le incursioni predatorie registrate in alcuni quartieri della città nel periodo natalizio, che è sempre molto delicato perché il più delle volte ad entrare in azione sono bande di ladri in trasferta, che vengono da fuori regione, in treno o macchine a noleggio, rubano di tutto per alcuni giorni e poi spariscono velocemente, approfittando dell'assenza di chi ha lasciato casa libera anche per il tempo strettamente necessario a fare la spesa”.

Secondo i carabinieri “Il bilancio degli ultimi giorni è stato positivo perché il numero dei furti a Carrara è rimasto contenuto, rispetto alla recrudescenza registrata a metà dicembre, che aveva fatto stare col fiato sospeso specialmente gli abitanti delle zone di Fossola e Bonascola”.

L'ultimo caso denunciato è avvenuto a Marina di Carrara mercoledì pomeriggio, nella zona di via Bassagrande, dove i ladri sono riusciti a entrare in una villetta e dopo aver hanno messo a soqquadro tutte le stanze hanno portato via alcuni monili.

"Altri avvistamenti di persone sospette sono stati registrati sempre a Fossola, nella zona di via Montebello e via Tiro a segno, mentre qualche giorno prima sono stati i residenti in via Corvenale a dare l'allarme sui gruppi social di vicinato e poi ai carabinieri, che hanno concentrato nella zona sia pattuglie in divisa che personale in borghese. Sono state utilizzate fra l'altro le auto dell'Arma che hanno in dotazione il potente faro brandeggiante orientabile per illuminare a giorno anche i luoghi più nascosti”.