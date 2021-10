Firenze, 11 ottobre 2021 - Nona edizione per la guida Pizzerie d'Italia 2022 del Gambero Rosso. Oltre 680 esercizi segnalati con oltre 60 nuovi ingressi, con un'appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, sei nuovi ingressi nella vetta della classifica premiati con i Tre spicchi e un nuovo Tre Rotelle, 9 i premi speciali.

La Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 14; Piemonte con 7; Veneto con 6; Lombardia e Sicilia con 5; Abruzzo e Sardegna con 3; Emilia-Romagna con 2; Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Puglia con 1.

Molti pizzaioli hanno sfruttato il periodo di stop imposto dalla pandemia per studiare, migliorare e diversificare gli impasti: un mix di generi che dalla pizza in teglia alla pizza al padellino, dalla pizza al vapore alla pizza alla pala è sempre più presente nei menu dei maestri pizzaioli. Si sono moltiplicati gli orti di proprietà e, in alcuni casi, sono nate vere e proprie aziende per garantire una pizza sempre più agricola e sostenibile.

In Toscana

Tra le new entry "Largo 9" a Firenze, premiato con tre spicchi. Riconoscimento tra le migliori pizze d'Italia nella categoria "pizza a degustazione" per la Petto d’anatra (petto d’anatra cotto a bassa temperatura, fiordilatte, spinacino fresco, salsa al whisky), ideata da "Lo Spela" di Greve in Chianti.

Le pizzerie tre spicchi della Toscana:

‘O Scugnizzo ad Arezzo

Apogeo Giovannini a Pietrasanta (Lucca)

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti a Seravezza (Lucca)

Chicco a Colle di Val d’Elsa (Siena)

Disapore La Pietra a Cecina (Livorno)

La Pergola a Radicondoli (Siena)

La Ventola a Rosignano Marittimo (Livorno)

Lo Spela a Greve in Chianti (Firenze)

ZenZero Osteria della Pizza a Pisa.

A Firenze le pizzerie con i Tre Spicchi sono: Al Fresco; Giotto; Giovanni Santarpia, Il Vecchio e il Mare, La Divina Pizza; Largo 9; Le Follie di Romualdo.

Ad Arezzo Menchetti conquista le tre rotelle tra le migliori pizzerie a taglio.

Qui Liguria

In Liguria Officine del Cibo a Sarzana vince il premio Ricerca e Innovazione, unica pizzeria Tre spicchi della regione.