Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" trasferta tra le più agevoli logisticamente per la Toscanagarden IMG Nottolini Capannori che, oggi, alle 19.30, sarà nell’impianto "Paganelli" di Firenze per sfidare il Liberi e Forti. Si tratta di un derby, nonché di una sfida diretta tra le due formazioni che si giocano la sesta posizione, con un solo puunto di distacco: 29 contro 28 a favore delle bianconere, ma con una certa distanza, rispettivamente, dalla Prochimica, quinta a 35 punti e dalla Rimont Genova, ottava a 19. Quindi un match di rilievo che potrà contribuire in maniera importante a rendere più piacevole e sereno il finale di campionato delle ragazze di Capponi.

In serie "C", impegno stasera, alle 21.15, per la seconda squadra della Nottolini che sarà in quel di Cecina, contro il Baia del Marinaio, ottavo della classifica con 24 punti, contro i 6 delle giovanissime bianconere.

In serie "D" continua il testa a testa in vetta alla classifica tra le due capolista appaiate. Il McDonald’s Porcari sarà, oggi alle 18, a Scandicci, contro la Savino Del Bene, ottava con 24 punti. L’altra metà della vetta, invece, se la vedrà in casa contro il Valdiserchio che proverà a "dare" una mano alle "cugine" del Porcari, anche se distanza di classifica, 48 punti contro 9, e il ricordo dello 0-3 dell’andata, non sono il miglior viatico. Si gioca in terra pistoiese alle 17,30. Alle 18, invece, è prevista la sfida di Borgo San Lorenzo, dove le padrone di casa del Gs. Borgo se la vedranno contro il System Libertas che, nonostante l’handicap della trasferta, può giocare da favorita, anche sulla scia del netto successo per 3-0 all’andata. Infine, sempre alle 18 di oggi, a San Mauro a Signa, il Sorms, quarto, gioca contro una Pantera che, seppur con 12 punti e tre posizioni in meno in classifica, all’andata fu capace di imporsi per 3-2.

Andrea Amato