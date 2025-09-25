Torna la staffetta benefica dei Marciatori Marliesi

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Lucca
SportTorna la staffetta benefica dei Marciatori Marliesi
25 set 2025
REDAZIONE LUCCA
Si corre sabato 29 settembre al campo Coni di Lucca

Lucca, 25 settembre 2025 – Sabato 29 settembre 2025 – Campo CONI di Lucca Lucca si prepara ad accogliere una nuova edizione della “10x1 ora – Una corsa per la Tanzania, Memorial Marino Nelli”, la classica staffetta solidale organizzata dall’Asd Marciatori Marliesi. Dieci atleti per squadra, ciascuno impegnato a correre per un’ora, per un totale di dieci ore consecutive: questa la formula che unisce sport, amicizia e solidarietà.

Il palcoscenico sarà il Campo Scuola Moreno Martini, dove si annuncia una giornata all’insegna della condivisione e della beneficenza. Anche quest’anno, infatti, l’iniziativa avrà uno scopo nobile: sostenere l’associazione “Gesù confido in te Onlus”, attiva nel campo sociale e nella cooperazione umanitaria. Per informazioni e contatti: fb.me/10x1ora L’evento sarà accompagnato dal servizio fotografico esclusivo della Ets Regalami un sorriso, che con i propri scatti contribuirà a valorizzare una manifestazione capace di coniugare sport e impegno civile.

