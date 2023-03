Tau Altopascio fa tredici

TAU ALTOPASCIO

2

PONSACCO

2

TAU ALTOPASCIO: Filippis, Quilici, Cartano, Mancini; Alessio, Pratesi (22’ st Borgia), Anzilotti, Cesaretti; Pietrelli, Villanova, Capparella. All.: Favarin.

PONSACCO: Pagnini, Rossi (12’ st Lici), Martucci, De Vito, Patronelli; Marcucci, Fratini, Bardini, Remorini (40’ st Turini); Nieri, (25’ st Bellucci), Mencagli. All.: Bozzi.

Arbitro: Quarà di Nichelino.

Reti: 15’ pt Fratini, 4’ st Mencagli, 32’ st Cartano, 39’st Anzilotti.

Note: ammoniti Quilici, Cesaretti, Pagnini, Alessio, Borgia, Lici, Bardini.

ALTOPASCIO - Tredicesimo pareggio stagionale per il Tau che prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, con due aspetti positivi. Il primo è il punto arrivato in rimonta da 0-2 e il secondo è costituito dal ritorno al gol, dopo 360 minuti, in casa: un digiuno che durava dalla gara persa con l’Orvietana (ma la vittoria casalinga manca dall’8 gennaio).

Decimato dalle assenze (out Zini, Vannucci, Antoni, Meucci e, all’ultimo, si sono aggiunti anche Diop e Gurini, con Mancini non al meglio), gli amaranto, in bianco per l’occasione, stentano a creare occasioni.

Dai blocchi di partenza scatta meglio il team dei mobilieri che passa con Fratini, sugli sviluppI di un corner. Il Ponsacco gioca meglio. Prova il Tau con Capparella su punizione, ma senza esito. In avvio di ripresa capitalizza la squadra di Bozzi: Mencagli, in tap-in su tiro da fuori, respinto da Filippis, firma il 2-0. Sembra fatta per gli ospiti.

Favarin, che aveva avanzato Pietrelli in avvio, prova, con i cambi, a sbloccare la situazione: Villanova al 13’ e Carcani, di testa, al 19’, di poco a lato. Capparella si fa ipnotizzare da Pagnini, tutto solo al 26’. Non succede nulla fino al 32’ su angolo: mischia con deviazione vincente del difensore Cartano. Gli altopscesi insistono, senza troppa precisione, ma con determinazione e, al 7’, il clamoroso pareggio arriva grazie ad Anzilotti che tocca quel tanto che basta per far rotolare la sfera nel sacco, con doppia deviazione.

C’è ancora tempo per le proteste, una per parte: prima Alessio finsice a terra in area pisana e, poi, Mencagli finisce a terra in area; ma anche in questo caso l’arbitro, della stessa sezione dei due Pairetto, sorvola.

Ora la sosta per recuperare gli infortunati. Il turno sucessivo il 2 aprile, in trasferta, contro l’Ostia Mare. Poi turno infrasettimanale, il 6 aprile, in casa, contro il Livorno.

Massimo Stefanini