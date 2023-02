Sconfitta che brucia: Lecco cala il poker. Gol della bandiera con Camaiani

Lecco

LECCO: Malvindi, Zulli, Moschero, Beretta, Costante (23’ st Gallo), Bosia, Ranfi, Gittini (12’ st Donzelli), Frattini (12’ st Portolesi), Marrulli (41’ st Mingolla), Piccirillo (23’ st Tondi). All. Mastrolando.

LUCCHESE: Labozzetta, Tiesse, Quichi, Muratore (33’ pt Comparelli), Filippelli, Santelli, Carcano (42’ pt Cecili, 16’ st Nastasi), Cantini (1’ st Durante), Camaiani, M. Napoli, Warid. All. Carruezzo.

Arbitro: Daidone di Seregno.

Reti: 6’ pt Frattini, 10‘ pt (rig.) Marrulli, 18’ pt Piccirillo, 9’ st Camaiani, 44’ st Portolesi.

Note: angoli 2-4; ammoniti Piccirillo, Warid e Cecili.

LUCCA

Arriva una sconfitta per la Primavera della Lucchese, nel match esterno contro il Lecco. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con Frattini al 6’ e raddoppiano con Marrulli al 10’ su calcio di rigore. Otto minuti più tardi arriva la terza rete, che in pratica chiude il match, con Piccirillo. Nella ripresa la Lucchese accorcia le distanze con Camaiani al 9’. Ma il Lecco riesce a gestire il vantaggio e allo scadere sigla il quarto gol Portolesi. Sabato alle 14.30 gara interna a Saltocchio contro il Piacenza.