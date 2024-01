Pugilistica Lucchese. Rossetti Busa meritata vittoria contro Fiore

Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un antico adagio. Ciò si può applicare all’esordio ottimo, in questo 2024, della Pugilistica Lucchese, che nella serata di domenica ha portato vittoriosamente sul ring di Firenze una delle punte di diamante: la pluricampionessa italiana Miria Rossetti Busa. Accompagnata dai Maestri Giulio Monselesan (con lei nella foto) e Ivo Fancelli, la giovane pugile, passata anzitempo nella categoria élite per poter partecipare già alla fine del mese agli ultimi campionati italiani under 22, ha trovato davanti a sé un’avversaria di grande valore.

Di fronte a lei sul quadrato si è infatti presentata Rachele Fiore (AV Boxing Team), medaglia d’argento nella categoria 50 kg agli ultimi campionati assoluti femminili. La Fiore è infatti scesa di categoria per disputare il match contro Rossetti Busa nella categoria 48kg. Nonostante le premesse, che facevano prevedere un incontro particolarmente agguerrito, la lucchese ha iniziato ad imporre il proprio ritmo.

Calma ed attenta ai consigli del suo angolo come al solito, Rossetti Busa ha infatti iniziato immediatamente a braccare l’avversaria che, dotata di leve più lunghe, cercava invece di mantenere la distanza di combattimento a lei più congeniale. Compito non facile con una Rossetti Busa così ispirata, che ha saputo leggere la situazione sul ring, alternando colpi singoli e precisi ad incrociare l’avversaria, per arrestarne gli attacchi a serie rapide nei momenti in cui riusciva ad accorciare la distanza. Una meritata vittoria. Risultato che fa ben sperare per i prossimi campionati italiani under 22, a maggio.

Ma. Ste.