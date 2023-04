Previsti 200 tifosi ospiti. Ufficiale, il Tau al "Carraia" anche per la sfida contro la capolista Arezzo

Era prevedibile. Adesso c’è l’ufficialità. La gara Tau Altopascio-Arezzo, valevole per la 32ª giornata del girone E della serie D, sarà giocata domenica prossima, 23 aprile, alle 15 allo stadio "Carraia" a Piano di Coreglia, in via Jacopo da Ghivizzano. La decisione, la stessa adottata per la partita con il Livorno, è scaturita dal fatto che si prevede saranno circa 200 i tifosi del club orafo che arriveranno in Lucchesia per seguire la loro squadra che ha già vinto matematicamente il campionato domenica scorsa battendo la Pianese, per il ritorno in serie C. La prevendita è già partita e durerà fino a sabato. Per questo non sarebbe stato possibile giocare al "Comunale" di Altopascio, quando i supporter ospiti superano il centinaio bisogna emigrare. Contro la formazione che ha dominato il torneo, l’ennesimo successo del direttore generale Paolo Giovannini (tra l’altro originario di Bagni di Lucca ed ex Lucchese con cui ha vinto due campionati), il Tau dovrà per forza cercare di vincere per la salvezza diretta.

Capitolo parcheggi. Per i tifosi ospiti saranno disponibili gli spazi adiacenti al campo di Ghivizzano, per quelli locali, gli altopascesi, è previsto il parcheggio della scuola Media "Ungaretti". Rimarranno poi due match per la compagine di mister Favarin. In casa, all’impianto di via Rosselli stavolta, contro il Poggibonsi, già nei play-off, e l’ultima gara, il 6 maggio, in trasferta a Piancastagnaio contro la Pianese di Bonuccelli, seconda e che ormai non ha più nulla da chiedere a questa stagione.

Massimo Stefanini