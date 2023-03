Lucchese: Panico guiderà l’assalto alla Fermana

Due recuperi importanti nella Lucchese in vista della nuova sfida in chiave play-off in programma domenica al Porta Elisa contro la Fermana, che all’andata si impose per 1 a 0, con i rossoneri che erano rimasti, per così dire, negli spogliatoi.

Maraia ritrova sia Bruzzaniti che Panico. L’esterno, attualmente il miglior realizzatore della squadra con 5 reti, era stato costretto ad uscire dopo appena 18 minuti sabato scorso a Gubbio, per un problema alla spalla. L’entità del malanno sarà valutato nel corso della settimana, ma non dovrebbe essere tale da pregiudicarne l’impiego. Panico ha scontato il turno di squalifica e sarà pronto a riprendersi il ruolo di centravanti, ricoperto con eccellenti risultati nelle settimane passate. Un ritorno, quello dell’ex del Crotone, molto importante nell’economia generale della squadra, anche alla luce di quanto si è visto al "Barbetti" di Gubbio, con Romero prima e Bianchimano poi, che hanno dilapidato due grandissime occasioni. Errori gravi, forse anche superiori a quello commesso, in modo incredibile, dal portiere Cucchietti.

Ma ormai quella è storia di ieri. Ora la squadra deve concentrarsi solo sulle ultime cinque "finali", la prima delle quali, contro la Fermana, dovrà essere superata di slancio, altrimenti non avrebbe alcun senso parlare di play-off, dove si stanno delineando le posizioni. In realtà tra il Rimini, attualmente decimo e la coppia Fermana-Recanatese ci sono cinque lunghezze, difficili da colmare per chi insegue; come è difficile da colmare il distacco che la Lucchese ha nei confronti del sempre più sorprendente Pontedera, mentre il Siena è più vicino. Salvo clamorosi tracolli, le prime dieci in classifica giocheranno i play-off, fatta eccezione ovviamente per la prima che salirà in serie B. Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la Lucchese ha a disposizione due gare interne "abbordabili" (Fermana ed Olbia) per salire a quota 51 e vedere poi in quale posizione avrà chiuso il campionato. Nulla vieta di pensare che i rossoneri possano fare il risultato in casa contro l’Entella, oppure nelle trasferte, sulla carta quasi proibitive, di Cesena e Carrara.

Conquistare per il secondo anno consecutivo i play-off, al di là della posizione ufficiale rappresenterebbe un grande successo. Meglio, comunque, vivere alla giornata e preparare bene sia sotto l’aspetto tattico, ma soprattutto sotto quello mentale, la gara contro la Fermana, che arriva una settimana dopo la sconfitta di Gubbio. Il fatto che possano tornare a disposizione sia Bruzzaniti che Panico, permetterà all’allenatore rossonero di tornare allo schieramento che prima della gara in terra umbra aveva dato le migliori garanzie.

I dubbi da sciogliere saranno i soliti: Visconti laterale basso o interno di centrocampo, Fabbrini o Di Quinzio in campo dal primo minuto? Come sempre, al di là degli uomini, sarà fondamentale l’approccio che i rossoneri avranno ad una gara da vincere, dimostrando, nel contempo, di aver metabolizzato gli errori che sono stati alla base della battuta a vuoto di sabato scorso, a prescindere dai meriti del Gubbio.

Emiliano Pellegrini