Lucca pronta a scendere di nuovo in campo Partenza in salita: c’è la capolista Montelupo

Si ritorna a giocare. Dopo ben due rinvii nell’ultimo mese a causa di problematiche tecniche e di campo del Viareggio Rugby e del Montelupo Empoli, i ragazzi della Serie C sono pronti a scendere in campo e a dare battaglia oggi. Il Rubgy Lucca ha però avuto modo di recuperare nelle ultime settimane qualche infortunato e migliorare alcuni aspetti del gioco del mister Sediani, anche se, l’altro lato della medaglia, è che queste partite andranno recuperate nelle prossime domeniche libere e dunque ai rossoneri si prospettano ben quattro domeniche continue di incontri, come neppure al mitico torneo del Sei Nazioni con gli azzurri protagonisti, dove infatti giocano ogni 15 giorni.

Si parte oggi alle 14.30 contro la capolista, a Montelupo, in uno stretto campo che si presenterà molto pesante a causa della pioggia degli ultimi giorni. Di vitale importanza sarà quindi scardinare la forte mischia avversaria in difesa, mentre Campogiani e Gonella dovranno riuscire a muoversi bene con i calci di spostamento e cercando di segnare ai pali ad ogni fallo possibile. Domenica 12 invece il Rugby Lucca tornerà in casa, alle 14.30, per il derby contro i Titani Viareggio che hanno vinto la prima partita contro Livorno Cadetti.

M.S.