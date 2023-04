L’Entella di Ventura e Spalletti Quella vittoria impossibile dell’86

In pochi (forse) lo ricordano, ma c’era (come giocatore), anche Luciano Spalletti a fine carriera in quell’Entella allenata da Gian Pietro Ventura che nel 1986 fu capace di battere la Lucchese di Renzo Melani lanciata verso la C1. All’andata i rossoneri si imposero al Porta Elisa 2-0. Una sfida che poi è ritornata dopo molti anni (Pantera in B negli anni Novanta, liguri nella prima decade del Duemila), nella stagione 2018-2019 quando finì 1-1. Fino allo scorso 24 febbraio 2022, con il 3-0 rossonero, reti di Belloni, Collodel e Corsinelli. Sono i tre precedenti negli ultimi 50 anni al Porta Elisa dove, come si intuisce, la tradizione è favorevole alla Lucchese. E’ anche il terzo confronto in questa stagione con il team di Chiavari: all’andata finì 1-1 con la truppa di mister Maraia a lungo in vantaggio, finì invece 2-2 in Coppa Italia con i liguri che passarono il turno ai rigori. Tiritiello e compagni sanno che domani, ore 20,30, l’ostacolo è elevatissimo, visto che la compagine allenata da Gennaro Volpe è la neo capolista: ha raggiunto la Reggiana ma è in vantaggio nei confronti diretti.

Vincendo le ultime tre gare l’Entella ritornerebbe in B. I rossoneri però non possono regalare nulla: la qualificazione ai playoff non è ancora sicura. Il + 4 sul tandem marchigiano Fermana e Recanatese (entrambe in vantaggio nei confronti diretti con la Lucchese) non garantisce ancora niente. Pantera che poi avrà il delicato derby esterno di Carrara per chiudere la regular season contro l’Olbia.

Per il resto di questo terz’ultimo turno la Carrarese, che punta a quel quarto posto che esenta dal primo turno playoff, è di scena a Sassari. Per il quarto gradino in lotta anche il Gubbio, con gli umbri reduci da 4 vittorie in fila e che se la vedranno con un Siena in caduta libera ed in attesa di una penalizzazione. In programma anche Pontedera-Montevarchi.

Massimo Stefanini