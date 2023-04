La Pantera non espugna il "Marmi" dal 2010: allora gli valse la "C1"

Penultima giornata in serie "C" e tempo di primi verdetti. Alla Lucchese mancano due punti per la matematica qualificazione ai play-off. A 180’ minuti dalla fine, traguardo vicino. Con l’arrivo della penalizzazione per il Siena, adesso la Pantera è ottava. Sabato 15 si giocano tutte le gare alle 17.30: i rossoneri sono attesi al derby di maggiore tradizione e rivalità, non essendoci Pisa, Viareggio e Livorno, quello con la Carrarese. Allo stadio "Quattro Olimpionici Azzurri" sarà il confronto numero 33.

Nei 32 precedenti: 16 affermazioni marmifere, 9 pareggi e 7 blitz rossoneri, l’ultimo dei quali, però, risale al 2010; con il 2-0 firmato dalle reti di Carloto e Potenza la Lucchese di Favarin conquistò la promozione in "C1", secondo campionato vinto, dopo il fallimento del 2008.

Curioso notare come, nei primi 10 confronti, non ci furono pareggi: 7 vittorie gialloazzurre e 3 rossonere. La prima "X", nella stagione 1957-’58, fu un 2-2. Corsi e ricorsi avrebbe sottolineato Vico. Dopo un periodo d’oro per la Pantera, che a Carrara ha fatto risultato ininterrottamente dal 1987 al 2015 senza mai perdere, sono arrivati 6 successi a favore della Carrarese ed un pareggio (di Francesco Forte, al 90’).

Il team apuano arriva da 12 risultati utili consecutivi; non pede dal 28 gennaio, proprio in casa, 0-1 con l’Alessandria. La squadra di Dal Canto punta al quarto posto che dà diritto a saltare il primo turno dei play-off: in questo momento, a pari punti, sarebbe il Gubbio, quarto, in vantaggio negli scontri diretti. Carrarese che, in casa, ha realizzato 38 punti su 59: solo la Reggiana ha fatto meglio, con 40. Sfida tra il quinto miglior attacco, quello marmifero, contro la quarta miglior difesa, quella della Maraia band.

Per il resto il Siena cerca i play-off contro un Fiorenzuola non ancora salvo; il Pontedera delle meraviglie sarà a Fermo; la Reggiana cerca la "B" a Olbia; l’Entella, invece, spera nel miracolo sportivo, ma deve superare la Recanatese. Il Montevarchi, quasi retrocesso, affronta l’Alessandria, bisognosa di punti. Infine "spareggio" in chiave play-out tra Imolese e San Donato Tavarnelle.

Massimo Stefanini