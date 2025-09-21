Festa in Toscana per Jasmine Paolini: vince la Billie Jean King Cup Finals 2025 con l’Italia

Bagni di Lucca, 21 settembre 2025 – Grande festa in Toscana per Jennifer Paolini. A Shenzhen l'Italia si conferma campione imponendosi per 2-0 sugli Stati Uniti nella sfida per il titolo alle Billie Jean King Cup Finals 2025, l’equivalente della Coppa Davis femminile. Nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini, n.8 del ranking, ha sconfitto per 6-4, 6-2, in un'ora e venticinque minuti di partita, Jessica Pegula, numero7 Wta, superata per la prima volta in sei sfide. Soddisfazioni a Bagni di Lucca, la città di Jennifer Paolini. La tennista toscana è stata seguita da tanti compaesani davanti alla tv. Un trofeo importante dunque nel già ricco palmares della ragazza.

"Il tennis azzurro – dice il presidente del Coni Luciano Bonfiglio – continua a imporre la propria supremazia sul resto del mondo. Quello di Shenzhen è l'ennesimo successo di un percorso straordinario portato avanti da ragazzi e ragazze giovani, forti e determinati. Complimenti a Capitan Tathiana Garbin e alle sue giocatrici: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant. Complimenti al presidente Angelo Binaghi, alla Federazione Italiana Tennis e Padel e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida vittoria. Battere gli Stati Uniti in finale era tutt'altro che semplice, sono davvero felice che il tricolore continui a sventolare orgogliosamente alto in tutto il mondo".

"Queste ragazze – dice la capitana del team azzurro Tathiana Garbin – stanno scrivendo la storia. Quando giocano con questa maglia della Nazionale trovano sempre energie incredibili. Sono orgogliosa della squadra. Oggi c'è stato un livello di tennis altissimo. Sono contenta perche' Cocciaretto ha espresso un grande gioco e ha avuto una grande presenza in campo. A ruota Paolini si è confermata. Ma la vittoria e' di squadra. Tutte sempre presenti, disponibili e pronte a fare il massimo per i colori azzurri".