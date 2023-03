Il River va a Ponte Buggianese per invertire rotta verso i play-off

Serve un’ inversione di rotta per il River Pieve che, dopo le due sconfitte consecutive, la prima contro il Certaldo e la seconda contro l’Armando Picchi Livorno, giocherà, fuori casa, contro il Ponte Buggianese. Una trasferta impegnativa, fondamentale per la difesa del quarto posto in classifica che significa zona play-off.

"Domenica scorsa – afferma il “ds” Roberto Bacci (foto) – non abbiamo giocato bene. Tuttavia, a condizionare il risultato è stato il rigore nel finale che noi riteniamo ingiusto. Ad ogni modo adesso occorre tornare a fare punti. Il Ponte Buggianese è una buona squadra, con giocatori validi, come, ad esempio, Cucinotta e Nardi. Non sarà facile". Circa la formazione biancorossa, saranno assenti, per squalifica: Lavorini, Pieretti e Filippi. Rientreranno a disposizione Ramacciotti e Leshi.

In difesa probabile l’impiego di Velani e Leshi, con esterni Lunardi e Ramacciotti; a centrocampo: Cecchini, Byaze e Babboni; mentre in attacco possibile il tandem formato da Canessa e Ba, con Tocci trequartista.

Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30. Arbitrerà l’incontro Luca Alessandro Avelardi della sezione di Livorno. Attualmente il River Pieve è quarto, con 40 punti, davanti al Certaldo (37) e dietro a Cuoiopelli (46), Fratres Perignano (52) e Cenaia (55).

Federico Santarini