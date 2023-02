Il Parco Alpi Apuane Ecoverde ha fatto 13

Con la seconda prova e ultima prova del campionato regionale a squadre di campestre, valido anche per l’assegnazione dei titoli individuali, il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar ha chiuso la partita e ha conquista il tredicesimo titolo toscano maschile della sua storia.

La gara si è disputata sugli spalti delle Mura che hanno ospitato la più importante gara regionale della stagione invernale del cross. E’ stata una stupenda mattinata di sole, con temperature gradevoli per il periodo e percorso di gara abbastanza impegnativo per il susseguirsi di salite e discese presenti sugli storici spazi erbosi del capoluogo.

La classifica finale a squadre (i punteggi sono a rovescio: il più basso a chi vince) ha consegnato la vittoria al Parco Alpi Apuane con 5 punti, davanti ai fiorentini della Toscana Jolly con 15 e al GS Orecchiella Garfagnana con 26. Le altre migliori società fuori dal podio sono state: Policiano Arezzo con 30 punti, Atletica Castello con 57 e Virtus Lucca con 76 punti, la società organizzatrice. La classifica finale a squadre è data dai migliori tre risultati riportati nelle due gare valide per il titolo, ma da atleti diversi: un punto al primo, due al secondo e così via. In pratica vince, come detto, chi ha il punteggio totale minore.

Per il Parco un punto lo ha portato Nicolò Bedini, vincitore a Sinalunga, uno Bouamer che ha vinto a Lucca e tre Lorenzo Brunier, terzo a Lucca. Per la formazione presieduta da Graziano Poli c’è stata anche la soddisfazione della vittoria individuale grazie a Omar Bouamer che ha tagliato per primo il traguardo in 31’02”, aggiudicandosi, così, il titolo di campione regionale individuale davanti a Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Jolly) in 31’05” e altri due atleti biancoverdi: Lorenzo Brunier, terzo in 31’06” e Vincenzo Agnello, quarto in 31’19”.

Quest’anno, a livello individuale, nella seconda prova valida per la maglia di campione toscano, c’è stata la rivincita del biancoverde Bouamer che, nel 2022, era stato battuto proprio da Gasmi della Toscana Atletica Futura, sorpresa della giornata, che si era imposto in 27’ 52”, precedendo, appunto, di un secondo il Parco Apuane. Tra gli atleti biancoverdi anche lo scorso anno Vincenzo Agnello era stato quarto in 28’18”.

Fra i biancoverdi, poi, buone prestazioni di Francesco Nardone, settimo assoluto, Alessio Terrasi, decimo e, a seguire: Giorgio Scialabba, Antonino Lollo, Giacomo Verona, Emanuele Fadda, Carlo Pogliani e Andi Dibra, tutti protagonisti del successo a squadre.

Il prossimo importante appuntamento del settore assoluto, saranno i campionati italiani individuali e di società, alla "Festa del cross" del 12 marzo, a Gubbio, dove il Parco Alpi Apuane tenterà di confermare il prestigioso risultato del 2022, con il secondo posto assoluto nazionale.

Dino Magistrelli