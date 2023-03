Il Ghiviborgo a caccia del poker Colchoneros sul campo del Trestina

Con il morale alto ed una gran voglia di dare ulteriore continuità al suo buon momento, il Ghiviborgo viaggia alla volta di Trestina al cospetto di una formazione impelagata in piena zona retrocessione, all’ultimo posto in compagnia di Montespaccato e Terranuova, per una lotta aspra e molto incerta che sta coinvolgendo almeno nove squadre. I ragazzi di Maccarone, grazie al loro prestigioso tris di vittorie, si sono, invece, tirati fuori da ogni impiccio ed affrontano la sfida con serenità e con la forza dei nervi distesi: un’arma in più per tornare a casa con il risultato positivo.

Inutile nascondere che, prima della pausa imposta dal calendario (domenica 26 marzo), i colchoneros cercano un fantastico poker, con tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa che li proietterebbe, addirittura, ai margini della zona play-off. Vietato, però, esaltarsi, come predicato da Big Mac.

"Dobbiamo – dice il trainer – guardare di partita in partita, cercando sempre di ottenere il massimo, con impegno, umiltà e applicazione tattica; sarà poi il campo a dire dove possiamo arrivare. Nel frattempo ci godiamo il momento positivo. Il gruppo si è bene allenato in settimana e siamo pronti e concentrati a questa difficile trasferta, contro un avversario che ha assoluto bisogno di punti, quindi insidioso e motivato".

Il trainer vuole la massima concentrazione, visto che ogni gara è difficile, a maggior ragione sul terreno di una compagine con l’acqua alla gola. Lungodegenti a parte (Terigi, Signorelli e Pera), Maccarone ha tutti a disposizione; qualche acciaccato ha recuperato ed attenzione ai cartellini gialli per due diffidati: Mukaj e Videtta.

Detto questo, scontata la conferma dello schieramento di domenica scorsa, con il classico "4-3-3" che tanto bene ha fatto nelle ultime esibizioni: Antonini (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Mukaj (2002) a destra, Seminara a sinistra, Videtta e Del Dotto (2002) coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003) in cabina di regia, supportato da Bachini (2002) interno destro e Nottoli interno sinistro; tridente d’attacco con: Zini a destra, Bongiorni a sinistra, Tiganj centravanti. In corsa per una maglia da titolare anche Mata, Sgherri e Rotunno. Si gioca ancora alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci