Cinque atlete della Pugilistica agli italiani

Il grande giorno si avvicina. Domani, giovedì 13 aprile, cinque atlete della Pugilistica Lucchese si recheranno in Abruzzo per partecipare ai campionati italiani femminili di pugilato nelle categorie Youth, Junior e Schoolgirl.

Se dovesse scapparci un risultato brillante ci sarebbero notevoli possibilità di essere conovcate nella e rispettive nazionali di categoria.

Le ragazze saranno accompagnate e seguite dai maestri Giulio Monselesan ed Ivo Fancelli. Le maggiori speranze di medaglia sono incentrate sulla più grande, ovvero Miria Rossetti Busa che combatterà tra le Youth nella categoria 48 chilogrammi. Miria può puntare davvero in alto. Tra l’altro ha già vinto, si è laureata campionessa italiana il 30 ottobre 2022 ed è stata già in azzurro. Quindi sa come si vince e come si fa per primeggiare. Ha ancora notevoli margini di miglioramento e questo lascia ben sperare i suoi allenatori.

Ma possono far bene anche Ernestina Luz Toribio (Schoolgirl 57 chilogrammi) e le junior Amina Benhadima (57 chilogrammi), Carmen Cozzi (63 chilogrammi) e Ilaria D’Apruzzo, 66 chilogrammi.

Tornando a Miria Rossetti Busa c’è da aggiungere che potrebbe presto sbarcare nelle categorie senior e magari la vederemo ai prossimi Europei eo Mondiali. Sarebbe una bella soddisfazione per Lucca e soprattutto per la Pugilistica Lucchese.

Massimo Stefanini