Bianchimano e Di Quinzio ok

Anche Bianchimano e Di Quinzio (foto), che avevano svolto lavoro a parte, sono rientrati in gruppo e, dunque, Maraia, per Alessandria, ha tutti a disposizione, compreso Tumbarello che ha accusato un leggero fastidio muscolare. La formazione che scenderà in campo al "Moccagatta" potrebbe presentare una novità, rispetto a quella che ha affrontato l’Ancona, con l’inserimento di Alagna sulla linea dei terzini e l’avanzamento di Visconti a metà campo, con il resto immutato, vale a dire con la conferma del "tridente" leggero che sta facendo molto bene: Panico al centro, Rizzo Pinna e Bruzzaniti sugli esterni. Un cambiamento di strategia deciso dal trainer rossonero, dopo che aveva provato, senza ottenere risultati positivi, a schierare centravanti naturali come Bianchimano, Ravasio e Romero. Oggi la squadra è meno prevedibile, non dà precisi punti di riferimento centrali, anche perché Panico svaria molto su tutto il fronte offensivo. Formula che pare la più idonea per arrivare al gol. Nell’Alessandria mancherà lo squalificato Nichetti.

Emil. Pell.