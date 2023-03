Bama, i guai non finiscono mai Rosablu oggi decimati alla Spezia

Se De Filippo sosteneva che gli esami non finiscono mai, nemmeno i problemi, verrebbe da aggiungere. Così nella vita e nello sport. Come per il Bama Altopascio che sembrava poter approfittare del rinvio della sua partita del turno infrasettimanale per recuperare gli acciaccati e che, invece, li ha, paradossalmente, aumentati.

Per la gara di oggi, ore 18 alla Spezia (arbitri Posarelli e Deliallisi), roster decimato. Rientra Filippo Creati, dopo aver scontato la squalifica; ha provato ad allenarsi anche Nannipieri: sarà nei dieci, anche se è lontanissimo da una condizione accettabile. C’era cauto ottimismo in via Marconi, ma sono arrivati altri due sinistri cadeaux da parte della malasorte. Fermi ai box Tarzan, per un’infiammazione muscolare e, soprattutto, Salazar, a causa di un violento attacco influenzale.

"La “rosa” è già accorciata a causa degli abbandoni improvvisi di cui non voglio più parlare – dichiara il presidente altopascese Guidi – , ma così è impossibile allenarsi e, di conseguenza, affrontare le partite. Confidiamo che, nelle gare che per noi saranno decisive, la sfortuna si giri dall’altra parte".

"I play-off sarebbero un vero e proprio miracolo – conclude Guidi – e ce li vorremmo giocare con tutte le cartucce che abbiamo. Venendo al match nel Golfo dei Poeti, La Spezia è, forse, il team più in forma del campionato. Negli ultimi due turni ha superato la capolista Cecina a domicilio, ripetendosi, poi, sul campo della Virtus Siena. Adesso è a soli due punti dalla vetta e intende portare il basket ai livelli consoni di una città che ha anche la serie “A” nel calcio. Ogni anno va ad un millimetro dall’obiettivo e, stavolta, sembra avere tutte le possibilità di riuscire nell’impresa".

Fin qui il patron della franchigia rosablu che avrà una specie di "mission impossible". La squadra ligure può farcela, anche perché ci sono quattro promozioni dirette. Dispone di professionisti sia lituani (Balciunas e Seskus) ed altri atleti di valore.

Il Bama, dal canto suo, dovrà fare di necessità virtù. Ma i play-off sono ancora a portata di mano. Dopo la trasferta della Spezia, a Ponte Buggianese arriverà Olimpia Legnaia; poi uno "spareggio" in chiave play-off, contro Mens Sana Siena.

