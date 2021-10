Altopascio (Lucca), 5 ottobre 2021 - Alla fine Sara D'Ambrosio è confermata: è ancora lei per altri cinque anni il sindaco di Altopascio, dopo uno scrutinio che dalle 15 in poi non ha lesinato sorprese.

A tarda sera la conferma che non servirà il secondo turno: niente ballottaggio, D'Ambrosio è ancora sindaco acciuffando il 50% per una manciata di voti. Alla fine passa con il 50,9% delle preferenze, ma lo scrutinio ad Altopascio è andato particolarmente a rilento e sono servite lunghe ore. Nonostante questo a sera l'entourage del sindaco aveva capito che la vittoria era ormai in pugno.

D'Ambrosio, sostenuta dal Partito Democratico e da un'altra serie di liste, batte il centrodestra di Maurizio Marchetti, che conquista il 46% delle preferenze tondo. Sono circa 300 voti, e non è detto che lo stesso sconfitto non chieda un riconteggio. Terzo poso per il terzo candidato, Matteo Giovanni Tori con la sua lista: conquista il 3% dell'elettorato.

"È una vittoria di squadra - dice D'Ambrosio - è la vittoria della comunità, di Altopascio, che cresce e guarda al futuro. Insieme".