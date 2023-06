Incendio al Camping Versilia Mare: due bungalow distrutti dalle fiamme

Lido di Camaiore (Lucca), 28 giugno 2023 - Momenti di paura si sono verificati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 giugno, nel Camping Versilia Mare. E quella che doveva essere una tranquilla giornata di sole e di relax mare, di colpo è stata rovinata dal propagarsi di un incendio. Subito sono stati allertati i soccorsi, le squadre di vigili del fuoco del comando di Massa e della centrale di Lucca stanno intervenendo in via Trieste 175 all'interno del Camping per domare le fiamme che hanno interessato e avvolto in particolare due bungalow, che sono andati distrutti. Grazie all'intervento dei Vigili del fuoco si è evitato che l'incendio si propagasse ai fabbricati limitrofi. È stato richiesto anche l'intervento dell' Arpat per gli accertamenti di competenza.

