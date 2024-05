“WeLovePh“. Doppio successo per le iniziative

Fotografia, che passione. Davvero un bel successo per “WeLovePhoto&Light“, manifestazione organizzata dall’Associazione Fotografica lucchese WeLovePh di cui è presidente Daniela Cadinu, ospitata domenica scorsa al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, che ha avuto il suo prologo sabato con l’inaugurazione della mostra collettiva “Artisti di strada“ nella chiesa di Santa Caterina, in via del Crocifisso.

“WeLovePhoto&Light Lucca 2024“, giunta alla settima edizione ha come sempre offerto varie proposte formative e informative di qualità. Al mattino ben quattro tavoli di lettura portfolio che hanno richiamato grande interesse: Massimo Agus Lettore di fotografia, docente di fotografia e curatore, seminatore FIAF “SemFIAF”, redattore della rivista Fotoit; Piera Cavalieri, lettrice di fotografia, redattrice e caposervizio di Fotoit; Barbara Cardini fotografa, ospite d’onore della manifestazione; e il tavolo di lettura doppia con Susanna Bertoni lettrice di fotografia, Consigliere nazionale FIAF, direttrice Dipartimento Comunicazione FIAFe Silvia Tampucci lettrice di fotografia, BFI, direttrice Dipartimento Gallerie FIAF. Nel pomeriggio l’interessante incontro con Barbara Cardini, fotografa ufficiale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), intervistata da Silvia Tampucci sul delicato tema “Persone dentro, facce della stessa medaglia”.

E c’è grande interesse anche per la mostra collettiva “Artisti di strada“, sempre dell’Associazione fotografica WeLovePh, allestita nella chiesina di Santa Caterina, in via del Crocifisso. Resterà aperta dal lunedì al venerdì in orario 16-19, il sabato e la domenica ore 10-12 e 16-19, fino al 19 maggio.

Sempre al Palazzo delle Esposizioni prosegue inatnto la mostra fotografica “Brevi di-stanze (Una città da sfogliare)“, personale di Paolo Pacini, curata da Paolo Bini, visitabile sino al 16 giugno tutti i pomeriggi (escluso il lunedì) dalle 15 alle 19.