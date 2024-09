Volontariato in crisi: meno giovani e più costi

"Il Comitato delle Misericordie Lucchesi, promotore dell’iniziativa e capitanato da Sergio Mura, è stato costituito nell’agosto del 2022 ed ha sede nella Misericordia di Borgo a Mozzano. Tanti formatori (oltre 80) dediti all’insegnamento del primo soccorso alla popolazione che, a detta del direttore, negli ultimi anni si presenta però sempre meno alle porte delle associazioni di volontariato. Una crisi già nota rilevata anche dalle altre associazioni del terzo settore del territorio che, proprio nelle ultime settimane, hanno dato il via — un po’ in tutta la Piana — a nuovi corsi per volontari e soccorritori. E ricordando i numeri del passato, le poche "nuove leve" presentatesi all’appello di questi giorni, fanno davvero riflettere. Pochi volontari, ma tanti costi.

"Per acquistare un’ambulanza nuova e attrezzata, si va dagli 80 ai 100mila euro — ha commentato Mura — Circa 23, invece, gli euro che vengono destinati alle associazioni ogni volta che effettuano un servizio, e quindi azionano i mezzi di soccorso. E se i volontari mancano, le associazioni devono per forza garantire i servizi con personale dipendente". "Negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio dramma — prosegue Mura — I giovani sono sempre meno, mentre chi ha tempo di fare volontariato, come i pensionati, non è più in grado di svolgere molte attività. I tempi sono cambiati e dovremo riflettere bene su questo. Puntiamo molto sui giovani, ma trovare personale dai 25 ai 50 anni è diventato davvero difficile per tutte le associazioni".