Vittoria per il Cefa. Tosoni top scorer

C.Computer Cefa Basket

65

Cosmocare Cus Pisa

57

Vincono le ultime tre della classe e la lotta salvezza si infiamma. Il Centro Computer Cefa Basket supera il Cosmocare Cus Pisa per 65 a 57 e riaccende le proprie speranze nel campionato di Divisione Regionale 2. Ma arrivano, a distanza, le risposte di Piombino e addirittura Ies Pisa capace di vincere in casa della capolista Chiesina. Anche Capannori e Prato sono così risucchiate nella lotta salvezza. Alessio Tosoni è stato il cannoniere della gara con ben 22 punti, mentre preoccupa l’infortunio alla mano di Simone Angelini anche in vista della prossima sfida, sabato a Pisa contro lo Ies, che rappresenta un fondamentale scontro diretto. "Stiamo avendo dei buoni momenti - commenta il capitano Andrea Ferrando, alla guida della squadra dopo le dimissioni del coach Michele Rocchiccioli - , ma ci sono sempre situazioni delicate e la sfida con Pisa sarà davvero molto importante". Tabellino Cefa: Simone Angelini 2, Andrea Angelini 3, Bertolini 2, Ferrando, Ferrari, Grandini 17, Guidi 12, Guidugli, Ricciarelli 1, Saletti, Tardelli 6, Tosoni 22.

Dino Magistrelli