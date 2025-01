Via Sandroni, ecco le telecamere

Saranno installate le telecamere di videosorveglianza nell’area di via dei Sandroni, nella zona industriale di Altopascio. L’obiettivo è contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti che negli ultimi tempi ha fatto registrare una impennata di casi e con una frequenza non accettabile. L’ultima circostanza in coincidenza con le festività natalizie, con sacchi di immondizia sparpagliati addirittura lungo il bordo della carreggiata, in fila indiana, di fronte all’ex colorificio ceramico Cover, in un sito che è abbastanza isolato, privo di abitazioni. Tra l’altro alcuni sacchi, poi rimossi, sono stati tolti dai passanti dal centro della strada, dove avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la circolazione. Immaginiamoci un veicolo che prende in pieno questi rifiuti, con conseguenze notevoli, possibili sbandate ed uscite di strada per i mezzi in transito.

La questione emerge ancora di più perché tutto ciò si verifica a pochi metri dall’oasi del bacino lacustre del Sibolla, scrigno di tesori naturalistici menzionati in tutta Europa in varie convenzioni e pubblicazioni. Recentemente è stato trovato l’accordo con le proprietà confinanti per acquisire terreni ulteriori ed ampliare l’estensione, in maniera tale da poter agire per una valorizzazione globale del biotopo. Però i sacchetti con organico, plastica, legno, persino frigoriferi abbandonati (anche questi tolti per fortuna) e materiale ingombrante ubicati praticamente accanto all’ingresso del Centro visitatori non possono essere certamente un bel biglietto da visita. Anzi, l’immagine per chi arriva è davvero pessima, come lo è stata nei giorni scorsi. Il Comune del Tau ha sollecitato Ascit, pulizia effettuata. Anche questa è una forma di tutela. L’investimento del Municipio di piazza Vittorio Emanuele, con nuovi occhi elettronici a vigilare, costituisce un deterrente, una misura che possa essere in grado di agire come dissuasione, evitando che altri incivili lascino spazzatura in quella strada. Siccome non è la prima volta che accade, arriveranno le nuove telecamere. Altri rifiuti sono ammassati nella via che precede la curva dell’ex Cover, sulla strada pubblica, ma al muro di cinta di una nota azienda.

Massimo Stefanini