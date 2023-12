Con una lunga nota, il segretario del Pd di Villa Basilica, Mirco Del Carlo, è tornato a parlare della questione di via delle Cartierie, e delle ricadute negative sul territorio in caso di chiusura.

"Il Pd sostiene la necessità del dialogo con tutti gli Enti preposti per risolvere gli annosi problemi legati al traffico della via delle Cartiere. Meglio tardi che mai l’appello della sindaca Elisa Anelli, come si dice, anche se in questo caso il tardi è diventato tardissimo, trattandosi di una questione, quella della viabilità di Villa Basilica-Collodi, che va avanti da anni e che l’amministrazione Ballini- Anelli, dopo quasi 20 anni di governo del territorio, si risolve ad affrontare, chiedendo collaborazione e confronto con gli altri Enti, solo negli gli ultimi mesi del quarto mandato amministrativo".

"Perché, torniamo a chiedere, in questi 20 anni non si è mai potuto sviluppare un ragionamento serio - continua Del Carlo -, affidandoci ad esperti del settore, che non danneggi le aziende cartarie del Comune di Villa Basilica, ma che al contempo migliori la qualità della vita di tutti i cittadini? E perché la tematica diventa cogente solo adesso per l’amministrazione Ballini-Anelli? Come Pd continueremo a dialogare con tutti gli Enti e soggetti preposti per ricercare le migliori soluzioni ai problemi",

"Quanto all’amministrazione Anelli-Ballini, - conclude il segretario del Partito Democratico - ci fa piacere che finalmente abbia aperto la finestra del dialogo e del confronto con il resto del mondo: lo ha fatto tardi, ma, sempre come si dice, meglio tardi che mai".