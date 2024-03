Via al film di Greenaway. Scena clou in S.Giustina con la ‘pioggia‘ battente

Una delle scene più complicate del film di Peter Greenaway coinvolgerà nei prossimi giorni via Santa Giustina “costretta“ a rimanere per ben tre giorni praticamente off limits.

Si girerà soprattutto in orario serale con un effetto pioggia battente (finto) per ricreare particolari atmosfere e praticamente tutti gli attori coinvolti comprese diverse comparse.

Le riprese vere e proprie inizieranno venerdì quando, proprio per far spazio alla troupe, dalla mezzanotte sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero ambo i lati, il divieto di sosta con rimozione forzata in Corte del Gallo intera area, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Bernardini intera area, divieto di sosta con rimozione forzata in via del Battistero dal civico 28 al 32. Sempre da venerdì fino a sabato dalle 8 alle ore 21 divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in via del Gallo da intersezione Piazza Bernardini a intersezione via del Battistero ambo i lati, divieto di transito a tutti i veicoli, escluso veicoli manifestazione, in Corte del Gallo, controllo del flusso pedonale in modalità stop and go in via del Gallo da intersezione piazza Bernardini a intersezione via del Battistero. Saranno queste le zone dei primi ciak che sabato invece si sposteranno in via Santa Giustina dove scatterà H 24 il divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina da numero civico 19 al numeri civico 23 inclusi velocipedi e ciclomotori.

La produzione ha una propria base logistica in Cortile degli Svizzeri e poi una sede di riferimento anche nel Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino. E’ qui che gli attori ripassano la parte e fanno qualche piccola prova. Intanto continuano gli “avvistamenti“ soprattutto di Dustin Hoffman in giro per il centro, ieri anche “paparazzato“ in piazza Bernardini. Non tutti si aspettavano che una star di Hollywood della caratura di Hoffman fosse in realtà così “avvicinabile“ e simpaticamente disponibile a ogni richiesta di selfie. Una bella sorpresa, forse soltanto la prima di una lunga serie.

L.S.