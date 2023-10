Vende una moto sul web. Truffato al bancomat

Voleva vendere una moto sul web, ma alla fine ci ha rimesso ben 1600 euro per la classica truffa dello sportello bancomat. Vittima del raggiro un 36enne lucchese, ma anche i due genitori. Il giovane nell’aprile scorso aveva messo in vendita la sua moto Honda su un portale web. Pochi minuti dopo era stato contattato al cellulare da un uomo che si diceva pronto a versare subito la caparra perché sarebbe passato a prendere la moto a Lucca dopo pochi giorni. Il giovane si era fatto convincere a recarsi a uno sportello bancomat dove aveva inserito il numero di conto indicato dal presunto acquirente e seguito una procedura che, in realtà, gli aveva fatto effettuare più versamenti allo sconosciuto, anche con le carte del padre e della madre. In totale aveva versato oltre 1600 euro, prima di capire di essere stato truffato. Nel mirino della Procura ora ci sono due persone.