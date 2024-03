Vacanze gratis per bambini. Si rinnova l’impegno di Provincia e Fondazione Crl

Mare, montagna, divertimento e nuove esperienze. Prosegue la storia dei Soggiorni estivi gratuiti organizzati congiuntamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione per la Coesione Sociale. Salgono a dieci le destinazioni previste per questa iniziativa che, da oltre 15 anni, vede partire ragazze e ragazzi, bambine e bambini, tra i 6 e i 17 anni, appartenenti a famiglie in situazioni di disagio economico e sociale o comunque coi parametri Isee in fascia bassa.

Come sempre il programma è ricco e articolato, decisamente per tutti i ‘gusti’, con l’inserimento di nuove località di vacanza e la presenza, in alcuni soggiorni, di un ‘facilitatore’ in grado di monitorare le esigenze di ragazze e ragazzi, semplificare eventuali difficoltà che potrebbero emergere durante i soggiorni, in dialogo e mediazione con le famiglie e le strutture di accoglienza.

Tra le località marine abbiamo, come gli anni scorsi, il Centro Keluar Torre Marina a Marina di Massa, dove ospiti dai 6 ai 14 anni potranno praticare vari sport (basket, beach volley, beach tennis, beach soccer, nuoto, pallanuoto, vela e molto altro), esattamente come allo “Sport Camp Paestum” (Salerno), i cui soggiorni sono disponibili per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 17 anni. Conferma anche per l’avventura in catamarano, alla scoperta dell’Arcipelago toscano gestita dal centro specializzato ‘Cetus’, aperta alla fascia d’età 13-17 anni, dedicata a chi è in grado di nuotare senza l’ausilio di galleggianti, e caratterizzata da varie attività scientifiche: dalla cetologia alla fotografia naturalistica, corsi di vela, navigazione e meteorologia nonché una campagna di ricerca sui cetacei. Analoga esperienza è offerta dalla vacanza denominata “Orizzonti blu”, per passare 6 giorni in barca a vela nel mar Mediterraneo per i ragazzi dai 12 ai 17 anni con la seguente rotta: Viareggio, Capraia, Porto Azzurro e Portoferraio (Elba), Capraia e ritorno a Viareggio. La vacanza ‘marittima’ nelle Marche quest’anno si svolgerà a Marina d’Altidona (Fermo) per i ragazzi dai 6 ai 17 anni di età, mentre sono assolute novità la meta di Cervia in provincia di Ravenna per partecipanti dai 12 ai 17 anni di età e, sul Mar Tirreno, la meta di Tarquinia Lido in provincia di Viterbo, per partecipanti dai 6 ai 14 anni di età. Restano ancora le storiche mete montane: “Adventure & sport” al Ciocco a Castelvecchio Pascoli (Barga) tra trekking e bird watching, serate sotto le stelle in sacco a pelo ed escursioni in montagna, e il soggiorno ‘Natura in gioco’ presso il Centro di educazione ambientale Anemone di Sillano (Lucca) con esperienze emozionanti tra natura, condivisione e divertimento. New entry al lago di Massaciuccoli (Brilla, Massarosa) con escursioni, uscite in canoa, laboratori e altro ancora.

Le famiglie interessate possono rivolgersi all’Urp della Provincia (800 747155 dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì anche 15-16; o 0583 417750 / 417773). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 19 aprile 2024: all’indirizzo [email protected] p [email protected] (Pec).