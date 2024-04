Una città anche a misura dei divi di Hollywood

Ciò che colpisce relativamente al film firmato Peter Greenaway, se guardiamo bene, non è soltanto l’allestimento del set che di volta in volta compare in strade, piazze o torri della città. In realtà, ciò che ha colpito è stato – anche – il rapporto che attori del calibro di Dustin Hoffman ed Helen Hunt hanno avuto con la città stessa ed al contempo il rapporto avuto dalla città nei confronti della produzione. Aspetti scontati, secondo qualcuno forse, ma non poi così tanto. E questo ci fa capire una volta di più come Lucca non solo sia davvero a misura d’uomo, ma a misura di divi di Hollywood.