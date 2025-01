Un fine settimana dedicato al “raddoppio“. Disagi per chi viaggia

Ferrovie dello Stato informa che proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle 15 di sabato 18 e per tutta la giornata di domenica 19 gennaio. Saranno coinvolti i treni del Regionale sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio con modifichealla circolazione ferroviaria dalle 15 di sabato 18 e per tutta la giornata di domenica 19.