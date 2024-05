Ultimi giorni per candidarsi al Premio Racconti nella Rete 2024

Anche quest’anno il festival LuccAutori e premio Racconti nella saranno al Salone del Libro di Torino nell’ambito del programma “Luci sui festival”. Domani alle 16 l’appuntamento è allo stand dell’editore Castelvecchi, dove il presidente Demetrio Brandi incontrerà gli scrittori vincitori del premio letterario e farà delle anticipazioni sulla 30^ edizione di LuccAutori, in programma a Lucca dal 5 al 20 ottobre. C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare alla 23^ edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. La premiazione dei venticinque vincitori, che si svolgerà durante il festival LuccAutori, sarà accompagnata da una serie di incontri con grandi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

Nel sito www.raccontinellarete.it si possono inserire racconti brevi inediti, con una sezione dedicata anche ai racconti per bambini, ed ai soggetti inediti per cortometraggi. I racconti vincitori saranno pubblicati ad ottobre in una antologia edita da Castelvecchi (con la copertina disegnata da Fabio Sironi).

Il vincitore della sezione Corti potrà partecipare alla realizzazione del cortometraggio che si girerà a Lucca in collaborazione con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze e per la regia di Giuseppe Ferlito. Nel sito www.raccontinellarete.it si può vedere il cortometraggio “Separè” tratto dal soggetto di Piero Fittipaldi, vincitore della sezione corti 2023 del premio letterario. Racconti nella Rete è una opportunità per tutti coloro che hanno un racconto nel cassetto e desiderano arrivare alla pubblicazione. Cosa che avviene puntualmente ogni anno con l’antologia dei venticinque vincitori curata da Demetrio Brandi, presidente del premio, che anche quest’anno sarà pubblicata da Castelvecchi. Tra gli eventi proposti a LuccAutori, le mostre “Racconti a colori” realizzata con il contributo degli studenti del Liceo Artistico Passaglia.