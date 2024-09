Tutelare la biodiversità. Ecco Urban Nature

Arriva Urban Nature. Nell’ambito delle iniziative di Citizen Science organizzate dal Comune di Capannori per rendere i cittadini e gli studenti, partecipi della conoscenza e della raccolta di informazioni scientifiche, oggi alle 10 in piazza Moro, di fronte al Municipio, prosegue il progetto "LapeMaia" di mantenimento di aree verdi con erbe alte e fiori per gli impollinatori al quale hanno aderito anche molti privati, lasciando spazi incolti nei propri giardini.

"La tutela della biodiversità in città non è solo una necessità, ma un impegno collettivo che coinvolge giovani, associazioni del territorio e amministrazioni - spiega l’assessora all’ambiente del comune di Capannori, Claudia Berti -. Lavorare insieme per proteggere la natura nelle nostre città significa costruire, oggi, un futuro in cui ogni ecosistema possa coesistere in armonia. Questa sinergia è fondamentale per migliorare la qualità della vita e per garantire un benessere duraturo per tutti. È solo attraverso un’azione condivisa che possiamo sperare in città più vivibili e sostenibili per le generazioni future".

L’iniziativa Urban Nature è promossa dal WWF e prevede eventi in tutta Italia. A Capannori sarà svolta in collaborazione con il Liceo scientifico ‘Majorana’ che ha attivato il progetto Ma-jo, uno studio per l’ambiente. Gli obiettivi sono quelli di tutelare la biodiversità e farne capire l’importanza in ambiente urbano, di educare al metodo scientifico di raccolta dati e contemporaneamente, di appassionare i cittadini alla natura che può essere estremamente ricca e bella anche in città con piante, fiori colorati, insetti impollinatori come api, farfalle e coleotteri, libellule e altri predatori di insetti nocivi come le zanzare.

Informazioni e iscrizioni direttamente sul sito internet del Wwf nella sezione eventi.

M.S.