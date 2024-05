Tre nuove colonnine per le auto elettriche

Accordo tra Comune e l’azienda Ewiwa, la joint venture di Enel X e di Volkswagen Group, creata per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia che sbarcherà nella cittadina del Tau. "Un passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile e una riduzione dell’inquinamento atmosferico per tutto il territorio – si legge in una nota del Municipio - con il protocollo d’intesa che prevede l’installazione di un sito di ricarica HPC nel territorio comunale. Ewiva si occuperà dell’installazione, gestione e manutenzione delle nuove colonnine di Altopascio".

Il sito sarà costituito da tre infrastrutture di ricarica, o colonnine, da 300kW ciascuna, per un totale di sei punti di ricarica nel parcheggio pubblico di viale Europa, adiacente a porta San Jacopo. Si tratta di una posizione strategica, ideale per i tanti e-driver del territorio. Il sito, infatti, sarà distante circa mille metri dall’uscita Altopascio dell’autostrada A11. "L’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a combustione interna è una delle principali preoccupazioni nelle città europee e anche noi vogliamo promuovere e agevolare sempre di più la mobilità sostenibile, – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei, - la costruzione di una rete di ricarica è fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica e per rendere il territorio e l’aria che respiriamo più pulita e sana per i nostri cittadini: nel nostro caso le colonnine sono posizionate in zona centrale, facilmente accessibile, vicino all’autostrada". In Toscana ad oggi contiamo già 13 siti HPC attivi, per un totale di 43 punti di ricarica ad alta potenza e ne arriveranno altre sette.

Massimo Stefanini