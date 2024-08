Tornano le “Cartoline pucciniane“. Ben 24 appuntamenti nel cartellone

Da agosto a dicembre ben 24 eventi in nome di Giacomo Puccini: tornano le "Cartoline Pucciniane". Nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, la città si prepara a rendere omaggio al Maestro con un calendario ricco di eventi. Sono 24 gli appuntamenti musicali che si protrarranno fino alla fine dell’anno. Queste serate, completamente gratuite, vedranno protagonisti musicisti e cantanti di fama internazionale, in location suggestive e ben studiate. L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra il Teatro del Giglio, il Comune e il festival "Puccini e la sua Lucca", con il supporto del Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane e il Puccini Museum casa natale, si presenta in una veste rinnovata sia nei contenuti che nelle location, offrendo al pubblico un’esperienza unica e immersiva nel mondo pucciniano.

La presentazione del programma ieri al Giglio, alla presenza di Andrea Colombini, direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca e presidente di "Puccini e la sua Lucca", dell’amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini, dell’assessore alla cultura Mia Pisano e del presidente del Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane, Alberto Veronesi. Gli appuntamenti musicali prevedono esibizioni di arie, duetti e concertati tratti dalle opere più celebri di Puccini, interpretati da artisti di spicco. Tra questi, Aimilia Diakopoulou, Silvana Froli, Giovanni Cervelli, Joseph Spratt e molti altri, accompagnati al pianoforte da Diego Fiorini e dall’Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta dallo stesso Colombini. I primi sette appuntamenti estivi, che avranno inizio il 16 agosto e continueranno ogni venerdì fino a dicembre, salvo alcune eccezioni come la Santa Croce, si concentreranno principalmente a piazza Cittadella, luogo della casa natale del maestro, con un evento speciale nella chiesa di San Giovanni e uno a Ponte a Moriano, per permettere a turisti e cittadini che non vivono il centro di poter assaporare comunque l’essenza di Puccini.

Il programma offre un’opportunità unica per immergersi nella musica del maestro, rendendo omaggio al compositore in modo accessibile e coinvolgente. La città di Lucca si conferma così epicentro delle celebrazioni pucciniane, con un omaggio che prosegue l’eredità del compositore e invita il pubblico a immergersi nella sua musica immortale. Tutti gli appuntamenti delle "Cartoline Pucciniane" saranno liberi e gratuiti, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere momenti di grande emozione e cultura.

Rebecca Graziano