Tavolo per la sicurezza Le strade “off limits“

Passa martedì anche da Lucca il 106° Giro d’Italia. La decima tappa della Corsa rosa, con onori e oneri conseguenti, tocca la città arrivando da Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina, Pieve Fosciana, Castelnuovo di Garfagnana, Molazzana, Gallicano, Coreglia Antelminelli, Borgo a Mozzano. Quindi Lucca, Capannori, Pescaglia, Massarosa, Camaiore, Viareggio. I ciclisti dalla Mediavalle punteranno a Lucca lungo la via Lodovica, da qui raggiungeranno e attraverseranno il ponte di Rivangaio per poi imboccare il Brennero.

A quel punto invece di passare dalle gallerie entreranno nel paese di Ponte a Moriano per poi raggiungere la rotonda di Marlia, da qui rotta al ponte Dalla Chiesa e poi via lungo la provinciale del Morianese. Di seguito, all’altezza di Monte San Quirico, prenderanno la via di Camaiore per puntare a Viareggio. Occhio ai divieti di sosta. I cartelli hanno tappezzato le vie attraversate dal Giro d’Italia, ed è bene ricordare che la circolazione stradale viene sospesa due ore e mezzo prima del passaggio dei corridori. Per individuare le misure di ordine e sicurezza pubblica, sono state organizzate due riunioni presiedute dal Prefetto Francesco Esposito, a cui hanno partecipato il Questore Dario Sallustio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Arturo Sessa, il Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Viareggio Matteo Giardi, il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Lucca Pietro Ciaramella, il Presidente della Provincia Luca Menesini, i sindaci dei Comuni interessati dal passaggio del Giro, con i rispettivi Comandanti delle Polizie locali, il Comandante dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone, i referenti di Anas e 118 e di RCS Sport, organizzatrice dell’evento. Secondo la cronotabella predisposta da RCS, l’ingresso in provincia, per la 10ª tappa, è previsto alle ore 14.45 circa mentre l’arrivo a Viareggio sarà intorno alle 17.