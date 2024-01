Svolta circonvallazione. Individuato il tracciato: "Lavoro lungo e difficile"

Il tracciato individuato come migliore è quello che passa da via di Tappo. Lo affermano Comune e Provincia. Dalla Bientinese collegamento diretto alla rotatoria di località Carbonata sulla via Romana, sfruttando il ponte già presente che andrebbe adeguato e prevedendone un secondo per superare l’autostrada: sarebbe il naturale completamento della circonvallazione del centro abitato di Altopascio, già completata dalla Provincia nei lotti 1 e 2, andando quindi a realizzare quell’anello di chiusura della viabilità capace di scaricare il forte traffico. Questo tracciato presenta vantaggi anche per i costi essendo, a differenza degli altri due analizzati il più sostenibile economicamente: 34 milioni di euro contro i quasi 80 degli altri.

Individuato il tracciato migliore (grazie anche all’analisi costi-benefici), ora Provincia e Comune vanno avanti stanziando circa 700mila euro per realizzare il progetto definitivo (che nel nuovo Codice degli appalti porta il nome di studio di fattibilità tecnico-economica) e ottenere il finanziamento necessario da parte della Regione per realizzare l’opera infrastrutturale attesa da decenni dalla cittadina del Tau.

L’opera sarà complementare al sottopasso di via Torino di Rfi. "Un iter complicato, costituito da molti passaggi e difficoltà – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio, - Quello che stiamo portando avanti è un lavoro molto difficile, del resto nessuno era mai arrivato così avanti con questo progetto, noi procediamo pur tra tante difficoltà, mettendo in fila tutti i passaggi necessari. Sabato 20 gennaio andremo sul territorio di Badia Pozzeveri a presentare casa per casa il tracciato e discutere insieme ai cittadini di quello che avverrà nei prossimi mesi".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Provincia, Luca Menesini: "Con il sindaco D’Ambrosio lavoriamo fianco a fianco con l’obiettivo di mettere a segno uno dei cambiamenti più significativi per gli altopascesi e non solo: siamo a disposizione per informazioni, chiarimenti, spiegazioni". La parte urbanistica della progettazione verrà svolta dal Comune, che voleva partecipare in prima persona, sulla strada agirà invece Palazzo Ducale. La scelta di via di Tappo è frutto della valutazione di molti parametri: presenza di corsi d’acqua, infrastrutture ed altro.

Massimo Stefanini