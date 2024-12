Successo per gli eventi in Belgio dedicati a Giacomo Puccini

Sold out per gli unici eventi “made in Lucca” che hanno commemorato il Maestro Giacomo Puccini all’estero. Un vero successo, quello riscosso dal cartellone organizzato dall’associazione Lucchesi nel Mondo in Belgio, nei giorni in cui sono state commemorate la scomparsa e le esequie del grande compositore lucchese, gli unici eventi “made in Lucca” che hanno commemorato Puccini all’estero, proprio là dove morì.

I numeri. Oltre 170 artisti coinvolti, tra i due cori, l’orchestra, i direttori e i solisti selezionati dalla Lucchesi nel Mondo (Greta Doveri, Soprano, Alan Schiberras, tenore, Giuseppe De Luca, baritono) sotto la direzione artistica di Vivien Hewitt. Più di 1.200 spettatori che hanno preso parte alle diverse iniziative che l’associazione ha realizzato tramite una virtuosa sinergia con le istituzioni musicali del Belgio e sotto l’egida e con la collaborazione attiva delle massime rappresentanze diplomatiche italiane in Bruxelles.

“In questo anno, la nostra associazione si è impegnata moltissimo in eventi e progetti legati alle commemorazioni per i cento anni dalla scomparsa di Puccini - dichiara Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione che conta oltre 80 delegazioni in tutto il mondo - e, per precisa scelta che segue la vocazione di strumento di proiezione internazionale del nostro territorio, lo abbiamo fatto all’estero ed in particolare in uno dei luoghi chiave della sua vita: Bruxelles, città da Puccini molto frequentata e dove spirò”.

La giornata del 29 novembre si è aperta con la vestizione del Manneken Pis con l’abitino del Gianni Schicchi, donato dalla Lucchesi nel Mondo nel 1984 e conservato nella collezione dei vestimenti offerti alla piccola statua simbolo della capitale belga. Nel tardo pomeriggio, la presidente Ilaria Del Bianco, accompagnata dal sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, da Franco Pierotti, consigliere della LnM, e da Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi G. Puccini, e con la graditissima presenza dell’ambasciatore d’Italia in Belgio, Federica Favi, hanno presenziato al breve ma sentito momento di commemorazione del Maestro proprio di fronte all’edificio in cui spirò.

Il concerto nell’Église Royale de Sainte-Marie a Schaerbeek ha poi registrato uno straordinario e velocissimo sold out in una serata in cui non sono volute mancare le massime cariche istituzionali sia locali che italiane. Sold out anche la seconda serata del concerto, a Liegi il primo dicembre, nella basilica di San Martino.