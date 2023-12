Sospetto fermato in centro. Doveva scontare 6 mesi

L’altra notte, alle ore 2 circa, le Volanti della Questura di Lucca, durante un controllo d’iniziativa in via San Paolino, hanno proceduto ad identificare una persona sospetta. Il soggetto, un cittadino marocchino di 48 anni con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per 6 mesi emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura c/o il Tribunale di Lucca oltre che al pagamento di un’ammenda di 1.000 euro.

I fatti per cui si è proceduto risalgono al gennaio del 2017 quando fu arrestato dagli operatori della Squadra Volante per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.

Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Lucca.