“Solventi abbandonati in via San Donnino. Aiutateci a trovare i responsabili del gesto“

Una montagnola di rifiuti abbandonata accanto al Garbi di via San Donnino, in centro. ”Purtroppo ci dobbiamo ripetere, visto che questi atti di inciviltà sembrano non arrestarsi, nonostante le leggi e le conseguenze penali - così l’assessore all’ambiente Cristina Consani e il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi -. Stavolta sono stati abbandonati vari tipi di rifiuto, fra i quali, addirittura, dei solventi chimici che, se dispersi, avrebbero potuto causare seri problemi di inquinamento. E anche un albero di Natale sintetico. Come abbiamo sempre fatto, invitiamo le persone che abbiamo elementi che possano aiutare a scoprire i responsabili a farsi avanti. In gioco c’è la pulizia e il decoro della città, il rispetto degli altri e del lavoro di chi deve pulire, spesso con gravi difficoltà, quanto abbandonato in modo improprio e scorretto. Una pratica, oltre che incivile, anche costosa che alla fine si riverbera negativamente sulla bolletta di tutti i cittadini” concludono Consani e Bianchi. Dopo i rinvenimenti dei giorni scorsi, il costante monitoraggio del territorio ha portato alla scoperta di questa nuova discarica a cielo aperto in pieno centro storico.