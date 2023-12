Solidarietà: mercatino di giocattoli usati

La novità sarà costituita dal mercatino dei giocattoli usati. Dopo l’inaugurazione dell’albero alto nove metri tutto realizzato con “mattonelle“ di uncinetto, a Porcari ci si prepara per una domenica, il 10 dicembre, di super eventi natalizi.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Porcari ed è organizzata dall’associazione Porcari Attiva, impegnata a valorizzare la vitalità del CCN, in collaborazione con il gruppo comunale del volontariato La Piazza, che allestirà ben dieci gazebi a disposizione dei bimbi, con l’Istituto comprensivo di Porcari e con l’Itet Benedetti, presenti con un proprio stand di oggetti donati dagli studenti nelle settimane precedenti. Così Serena Toschi, presidente del consiglio comunale di Porcari con delega al volontariato e all’associazionismo: "Le associazioni e le scuole del nostro territorio inaugurano, con l’edizione 2023 di Natale a Porcari, un nuovo modo di collaborare all’insegna della cultura del riuso e del dono. Gli studenti domenica porteranno infatti ai gazebi delle associazioni de La Piazza giocattoli, libri, fumetti, carte, figurine, giochi in scatola, puzzle, peluche, dvd, manufatti e addobbi natalizi, ma anche astucci, portachiavi, braccialetti, purché in buono stato".

Nessuna strada sarà chiusa al traffico, aree di parcheggio tutte disponibili. La sicurezza sarà a cura della Protezione civile della Croce Verde.

Ma. Ste.