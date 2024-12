Serata cinematografica a Lucca in omaggio a Mario Rocchi

Il Circolo del Cinema di Lucca, con la partecipazione del Circolo della Stampa di Lucca, organizza una serata cinematografica in onore di Mario Rocchi, giornalista, critico d’arte ed esperto di cinema scomparso tre mesi fa. L’appuntamento si terrà mercoledì 11 dicembre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 92° compleanno, alle ore 21.15 nella saletta “Da Massa Carrara“ del Complesso di San Micheletto, in via San Micheletto n. 3 a Lucca.

Si chiama “Occhi per (R)occhi“, un gioco di parole per comunicare che la vista è stata per lui uno dei sensi più importanti, medium di tutte le arti che prediligeva, dalla pittura, al cinema, dalle fotografie che amava farsi, all’acume per il giornalismo e per i suoi racconti, immagini cinematografiche vivide di vita vissuta o completamente sognata.

Il Circolo del Cinema rende omaggio a uno dei soci fondatori, la cui storia ha intervallato diverse fasi della fortuna del Circolo stesso. Ha conosciuto e collaborato con i diversi direttivi che hanno organizzato le tante proiezioni nei vari cinema di Lucca dando un forte apporto nella scelta dei film e delle retrospettive insieme ai tre presidenti, Carlo Barsotti, Marcello Bertocchini, Giuseppe Guastini.

Durante la serata si proietteranno, per la prima volta su grande schermo due cortometraggi realizzati in età giovanile dallo stesso Mario, dal titolo “Una cosa che vale“ e “Un uomo solo“. Sarà l’occasione per rivedere anche brevissimi sketch realizzati proprio per la promozione del Circolo del Cinema in cui Mario partecipava sempre con grande ironia e spontaneità.

Tra le varie proiezioni sono previsti alcuni brevi interventi di Giuseppe Guastini, presidente del Circolo del Cinema; Anna Benedetto, presidente del Circolo della Stampa; Paolo Pacini, giornalista de La Nazione (di cui Mario Rocchi è stato collaboratore per decenni) e Simone Bigongiari, amico e collega del direttivo del Circolo del Cinema. La serata si concluderà con un mediometraggio a sorpresa di un grande autore molto amato da Mario. La serata di mercoledì 11 dicembre è a ingresso libero e gratuito.