Scuole Verdi . Entusiasmo per la fase finale

Sono iniziate venerdì all’Orto Botanico le giornate conclusive del progetto ‘Le Scuole Verdi di Lucca’, l’iniziativa con cui il Comune di Lucca per la prima volta ha coinvolto gli istituti del territorio portando l’educazione ambientale nelle classi, con un percorso totalmente gratuito che si pone come obiettivo la promozione della coesione sociale e dei rapporti intergenerazionali, attraverso la costruzione di un patrimonio di memorie ed immaginari condivisi tra adulti e bambini.

Le tre classi quarte coinvolte della Primaria “Giovanni Pascoli” sono state le prime ad esporre e raccontare il proprio percorso, ricco di attività interessanti, formative e coinvolgenti con cui gli alunni hanno potuto partecipare attivamente alla trasformazione del proprio territorio, con la fiducia e la consapevolezza di avere un ruolo determinante per il futuro dell’ambiente e della collettività.

Erano presenti gli assessori Testaferrate e Consoani, promotori e coordinatori del progetto in collaborazione con l’Associazione Crea (centro ricerche etno antropologiche) che ha realizzato laboratori di ServiceLearning per la sostenibilità ambientale, la solidarietà intergenerazionale e la coesione sociale. Il progetto ha visto una prima fase di formazione al corpo docente, una seconda di attività in presenza con le classi ed una terza (quella in corso) di restituzione e presentazione dei lavori svolti. Sono state ben 18 le classi coinvolte, di sette istituti comprensivi, ubicati sia in aree urbane che rurali del territorio. Il progetto è stato utile anche per le prime elaborazioni e mappature dell’ambiente, al fine di sviluppare insieme alle nuove generazioni una lettura maggiormente consapevole rispetto alle relazioni umano-vegetale.