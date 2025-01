Scintille a Palazzo. Martini contro Barsanti:. Non ci facciamo intimidire

LUCCA"Nervosismo e totale assenza di rispetto dei ruoli istituzionali: questo è quello che emerge dalle parole scomposte del vicesindaco di Casapound alle semplici domande che gli abbiamo posto in merito alla situazione degli impianti sportivi sul territorio". Così la consigliera comunale del Partito Democratico, Chiara Martini, che – come viene spiegato in una nota – si è trovata "a gestire il nervosismo dell’assessore Barsanti" in merito a un’interrogazione che aveva presentato con i consiglieri Alfarano (PD) e Olivati (Lucca Futura). "L’assessore Barsanti – spiega Martini – ha negato di aver visto l’interrogazione per poi contraddirsi e liquidare la cosa in modo stizzito con la frase "le rispondo quando voglio". "Saprà sicuramente l’assessore che è compito dell’opposizione porre domande e che è suo obbligo rispondere alle interrogazioni, entro termini e tempistiche stabilite – prosegue Martini –. Capiamo che quando l’amministrazione comunale si trova sotto pressione è soggetta a facili perdite di pazienza, ma noi non ci spostiamo di mezzo millimetro e continuiamo a pretendere risposte e spiegazioni in merito alla situazione degli impianti sportivi sul nostro territorio, visto che l’argomento interessa centinaia di famiglie e numerose associazioni". "Di fronte alla notizia, appresa dalla stampa, che è intenzione dell’Amministrazione Pardini trasformare il campo sportivo di Carignano Sant’Alessio in un parco giochi – spiega – ho chiesto quale sia la programmazione della giunta rispetto alla situazione degli impianti sportivi, visto che le problematiche sono molte. Una delle principali problematiche del territorio è infatti la carenza di impianti. Per questo chiedo all’assessore di spiegare i motivi per i quali sia necessario procedere alla chiusura dell’impianto sportivo di Sant’Alessio e quali criteri siano stati adottati nell’operare tale scelta. Quali soluzioni intende offrire alla società sportiva concessionaria? E qual è la situazione generale di tutti gli impianti, a partire da quelli per praticare calcio, quali sono le problematiche esistenti e in che modo l’Amministrazione intende porre rimedio alla situazione che si è venuta a creare? Domande essenziali anche per capire se ci sia o meno una programmazione relativa alle progressive chiusure degli impianti sportivi. Domande a cui, volente o nolente, Barsanti, Pardini e company devono rispondere".

Giulia Prete