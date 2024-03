Sarà Damasco Rosi il nuovo direttore Cna dopo Stephano Tesi

Nelle settimane scorse si è perfezionato l’accordo per inserimento di Damasco Rosi (nella foto), attuale vicesindaco di Massarosa nella struttura di Cna Lucca nel futuro ruolo di direttore. La proposta, dopo essere stata valutata in presidenza, è stata discussa nella direzione provinciale e approvata all’unanimità. Rosi entrerà in organico a partire dalla seconda metà dell’anno in affiancamento all’attuale direttore Stephano Tesi per poi ricoprire la sua funzione a partire da gennaio 2025 con il pensionamento di Tesi. La Cna esprime soddisfazione per questo importante coinvolgimento.