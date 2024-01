Santini applaude: "E’ un sì convinto senza se e senza ma"

Un sì, senza se e senza ma. Mentre iniziano a montare le polemiche – soprattuto da parte delle forze di opposizione – anche sulla intitolazione o co-intitolazione del Teatro del Giglio a Giacomo Puccini, Forza Italia è compattamente accanto alla proposta avanzata dall’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini che – nei giorni scorsi con una intervista proprio a La Nazione – si era dichiarato propenso al cambiamento (parziale) del nome della principale istituzione culturale cittadina come omaggio al Maestro nell’anno del centenario della sua morte.

La conferma arriva, a nome di tutto il partito, dall’assessore al Turismo, Remo Santini.

"Siamo entusiasti della proposta di intitolare il Teatro a Puccini – spiega – peraltro era una delle promesse elettorali del mio programma quando mi candidai sindaco nel 2017 e già allora trovò l’opposizione della sinistra".

Santini è convinto che l’intitolazione debba essere solo un passo di un percorso ovviamente più articolato, non certo fine a se stessa.

"Deve essere l’inizio di un percorso – aggiunge l’assessore – non una semplice dedica, è indubbio che va fatto di più sulle celebrazioni e sulla sua figura da collegare al nostro territorio. Non può e non deve essere di facciata, ma è importante che venga fatto anche questo passo. E’ un segnale sul quale tutta Forza Italia è sull’argomento concorde. Intitolazione o cointitolazione con il Giglio? Ne parleremo in consiglio comunale, quello che è certo è che servirà una cerimonia solenne".

F.V.